Nhận định soi kèo Western Sydney vs Macarthur lúc 15h00 ngày 1/1/2026

Nhận định soi kèo Western Sydney vs Macarthur lúc 15h00 ngày 1/1/2026

  21:34 - 28/12/2025

Soi kèo Châu Á Western Sydney vs Macarthur: 1.90*0.5*2.00

Vòng 11 giải vô địch Australia, Western Sydney sẽ tiếp Macarthur trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Đây không phải trận đấu dễ dàng và đội chủ nhà cần tận dụng tốt các cơ hội mới có được điều mình cần.

Western Sydney đứng thứ tư mùa trước, rõ ràng họ không phải đội bóng yếu. Chính vì vậy việc đang đứng thứ 11 ở mùa giải này và để thua 3/4 trận gần nhất là điều rất bất ngờ. Đội bóng của HLV Alen Stajcic cần ngay lập tức chơi tốt và thể hiện đúng đẳng cấp của mình để có thể có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng. Họ đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Macarthur ở vòng đấu thứ 11 này, lợi thế sân nhà là điều giúp các cầu thủ Western Sydney tự tin và nhiều khả năng họ sẽ chơi đủ tốt để có được điều mình cần.

Khác với Western Sydney, Macarthur lại đang chơi tốt ở mùa giải này. Từ vị trí thứ 8 mùa trước đội bóng của HLV Mile Sterjovski đã vươn lên đứng thứ 5, việc giành 7 điểm ở 3 vòng gần nhất cho thấy điều đó và các cầu thủ Macarthur muốn tiếp tục duy trì chuỗi phong độ đó ở vòng đấu thứ 11. Tuy nhiên Western Sydney vẫn luôn là đối thủ khó chơi nên nhiều khả năng Macarthur sẽ không thể giành được kết quả có lợi, họ sẽ phải nhận trận thua ở vòng đấu này dù đã chơi đầy cố gắng.

Nhận định soi kèo Western Sydney vs Macarthur lúc 15h00 ngày 1/1/2026

Western Sydney được đánh giá cao hơn Macarthur về chất lượng đội hình. Thành tích đối đầu của họ cũng nhỉnh hơn khi thắng 2, hòa 1 trước đối thủ ở 3 lần gặp nhau gần nhất. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về họ, vậy nên với tỉ lệ kèo Western Sydney chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Western Sydney

Soi kèo Tài xỉu Western Sydney vs Macarthur: 1.85*2.75*2.03

Có 14 bàn thắng được ghi ở 3 trận gần nhất của Macarthur, họ ghi bàn rất ổn nhưng không trận nào giữ sạch lưới. Trong khi đó Western Sydney chơi phòng ngự rất tệ trong các trận thua gần đây của mình nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có khá nhiều bàn thắng được ghi từ cả 2. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Western Sydney vs Macarthur

Soi kèo Hiệp 1 Western Sydney vs Macarthur: 1.99*0.25*1.91

Western Sydney sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Macarthur và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Western Sydney chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Western 3 – 2 Macarthur (Chọn Western và Tài trận)

