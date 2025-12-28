Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo West Ham vs Brighton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Nhận định soi kèo West Ham vs Brighton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

  • 14:34 - 28/12/2025

Soi kèo Châu Á West Ham vs Brighton: 1.96*-0.25*1.94

Vòng 19 Premier League, West Ham sẽ tiếp Brighton trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Đây không phải điều dễ thực hiện trong bối cảnh đội chủ nhà đang không có phong độ tốt.

Wes Ham đã rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng sau chuỗi trận đáng thất vọng. Họ không thắng 7 vòng gần nhất tại Premier League trong đó 3 trận gần nhất đều thua. Nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ xuống hạng là rất cao nên đội bóng của HLV Nuno Santo cần một trận đấu tích cực ở vòng đấu thứ 19 này, West Ham cần chiến thắng khi được đá sân nhà trước Brighton, tuy nhiên nhiều khả năng phong độ yếu kém sẽ chỉ giúp họ có được kết quả hòa trước đối thủ cũng đang không có phong độ tốt.

Brighton cũng đang chơi không tốt như West Ham, họ không thắng 5 vòng đấu gần nhất trong đó có tới 3 trận thua. Nhưng đội bóng của HLV Fabian Hürzeler vẫn có vị trí thứ 12 chứ không thảm hại như West Ham, dù vậy họ cũng cần một kết quả tích cực để leo lên nửa trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy Brighton đặt mục tiêu giành chiến thắng khi đến làm khách trên sân của West Ham. Trong bối cảnh cả 2 đội đều cần chiến thắng nhưng lại không có phong độ tốt thì nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa.

Ở 4 lần gặp nhau gần nhất mỗi đội thắng 1 trận và có 2 trận hòa, con số thông kế rất cân bằng. Cộng với việc cả 2 đội đều đang chơi không tốt như nhận định hở trên thì nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Brighton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho West Ham thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: West Ham

Soi kèo Tài xỉu West Ham vs Brighton: 1.98*2.75*1.90

Hàng công của cả West Ham và Brighton đều chơi không tốt trong các trận đấu gần nhất của mình, cả 2 đều có nhiều trận không thể ghi bàn. Chính vì vậy khi gặp nhau rất có thể trận đấu sẽ diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo. Trận đấu vì thế sẽ có ít bàn thắng nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo West Ham vs Brighton

Soi kèo Hiệp 1 West Ham vs Brighton: 1.70*-0.25*2.25

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra về khung thành của nhau. Với thế trận này thì rất có thể West Ham và Brighton sẽ bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Nên với tỉ lệ kèo Brighton chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho West Ham thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: West Ham 1 – 1 Brighton (Chọn West Ham và Xỉu trận)

