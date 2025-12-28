Nhận định soi kèo Chelsea vs Bournemouth lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Soi kèo Châu Á Chelsea vs Bournemouth: 1.98*1*1.92

Vòng 19 Premier League, Chelsea sẽ tiếp tục được đá sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Đương nhiên họ cần phải thắng và phải chơi tập trung thì mới có hy vọng đạt được mục đích.

Chelsea đã rơi ra khỏi top 4 sau khi để thua trước Aston Villa trên sân nhà, đây rõ ràng là kết quả rất đáng thất vọng với thầy trò HLV Enzo Maresca và nếu không cẩn thận thì họ hoàn toàn có thể không được dự Champions League mùa tới. Chính vì vậy không còn cách nào khác ngoài chiến thắng ở vòng đấu thứ 19 này thì mới có thể cải thiện được thứ hạng. Trước đối thủ đang không có được phong độ tốt là Bournemouth, nhiều khả năng Chelsea sẽ chơi tốt hơn các trận đấu trước và giành chiến thắng.

Bournemouth khởi đầu mùa giải rất ấn tượng nhưng chơi vô cùng tệ ở 2 tháng vừa qua. Đã lâu lắm đội bóng của HLV Andoni Iraola không thể giành chiến thắng và họ đã trôi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, vị trí gần với nhóm xuống hạng. Nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ xuống hạng với họ vẫn là rất cao nên các cầu thủ Bournemouth cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 19 này. Tuy nhiên đến làm khách trên sân của một Chelsea đang rất cần điểm không phải trận đấu dễ dàng, nhiều khả năng Bournemouth sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Như nhận định ở trên, cả Chelsea và Bournemouth đều không có phong độ tốt thời gian gần đây nhưng thành tích của đội chủ nhà vẫn là đỡ tệ hơn. Cộng với chất lượng đội hình tốt hơn và thành tích đối đầu tốt hơn thì khả năng phần thắng trận đấu tới sẽ thuộc về đội bóng chủ nhà. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Chelsea chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Chelsea

Soi kèo Tài xỉu Chelsea vs Bournemouth: 1.93*3*1.95

Hàng thủ Chelsea đang chơi rất tệ khi trận nào cũng để lọt lưới trong khi hàng công chơi vẫn ổn, các trận đấu gần nhất của họ đều có ít nhất 3 bàn thắng. Trong khi đó có tới 15 bàn thắng ở 3 trận gần nhất của Bournemouth, con số rất cao. Từ các con số thống kê này thì nhiều khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Chelsea vs Bournemouth: 2.07*0.5*1.83

Chelsea sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Bournemouth và rất có thể sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Chelsea chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến