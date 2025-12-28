Nhận định soi kèo Auckland vs Newcastle Jets lúc 11h00 ngày 1/1/2026

Soi kèo Châu Á Auckland vs Newcastle Jets: 1.91*0.75*1.99

Auckland sẽ tiếp Newcastle Jets trong trận đấu thuộc giải vô địch Australia với mục tiêu giành chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng của mình. Đây không phải trận đấu khó khăn với đội chủ nhà và nhiều khả năng họ sẽ có được điều mình cần.

Auckland là đội bóng mạnh của giải vô địch Australia, họ đứng đầu bảng vòng premiers mùa trước nhưng chì vào đến bán kết vòng tranh vô địch, mùa giải này đội bóng của HLV Steve Corica cũng đứng đầu bảng sau khi thắng cả 3 vòng đấu gần đây. Các cầu thủ Auckland muốn duy trì vị trí của mình nên không còn cách nào khác ngoài việc giành chiến thắng bởi đội đứng sau chỉ kém họ 2 điểm. Newcastle Jets không phải đối thủ có thể cản bước tiến của Auckland vào lúc này, nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ chơi đủ tốt để có 3 điểm trọn vẹn.

Newcastle Jets không phải đội bóng mạnh của giải vô địch Australia, họ chỉ đứng thứ 13 mùa giải trước. Mùa giải này đội bóng của HLV Mark Milligan vẫn đang ở vị trí tương tự và đương nhiên chất lượng cầu thủ của họ kém các đội bóng top đầu khác nhiều. Sau khi để thua ở vòng đấu trước, các cầu thủ Newcastle Jets muốn có một kết quả tích cực ở vòng đấu sắp tới. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân đội bóng mạnh như Auckland được đánh giá không hề dễ dàng, nhiều khả năng Newcastle Jets sẽ phải nhận thất bại.

Vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng cho thấy Auckland là đội bóng mạnh hơn so với Newcastle Jets. Họ được đá trên xân nhà và lại đang có phong độ cao hơn nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Auckland chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Auckland

Soi kèo Tài xỉu Auckland vs Newcastle Jets: 1.95*3.25*1.93

Newcastle Jets ghi 9 bàn ở 3 trận gần nhất, con số rất ấn tượng và họ cũng để thủng lưới nhiều. Trong khi đó hàng công Auckland không trận nào ghi ít hơn 2 bàn trong các trận gần đây nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trận đấu sắp tới có nhiều bàn thắng. Vậy nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Auckland vs Newcastle Jets: 1.83*0.25*2.07

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà Auckland sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và nhiều khả năng sẽ có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Auckland chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến