Glenn Murray tôn vinh Kepa: Pha đổ người định mệnh đưa Arsenal vào bán kết EFL Cup.

Một khoảnh khắc lạnh lùng trên chấm 11m đã thay đổi số phận trận đấu tại Emirates. Sau chiến thắng nghẹt thở của Arsenal trước Crystal Palace, cựu tiền đạo Glenn Murray khẳng định chính Kepa Arrizabalaga là người đặt dấu chấm hết cho hành trình của “The Eagles” tại EFL Cup.

Pha đổ người định mệnh đưa Arsenal vào bán kết EFL Cup

Như Xoilacz TV đã đưa tin, cuộc đọ sức ở tứ kết EFL Cup giữa Arsenal và Crystal Palace diễn ra đúng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp. Hai đội rời sân sau 90 phút với tỷ số hòa 1-1, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Arsenal là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng Crystal Palace cho thấy sự kiên cường đáng nể. Những nỗ lực phòng ngự chặt chẽ cùng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng giúp đội khách kéo Pháo thủ vào kịch bản đầy rủi ro.

Khi loạt sút luân lưu bắt đầu, bầu không khí tại Emirates trở nên nghẹt thở. Các cầu thủ hai bên liên tiếp thực hiện thành công những lượt đá, khiến áp lực dồn nặng lên vai các thủ môn. Chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng đủ định đoạt tất cả.

Bước ngoặt chỉ đến ở cú sút quyết định, khi Maxence Lacroix không thắng được Kepa Arrizabalaga. Thủ môn người Tây Ban Nha đổ người chính xác, cản phá thành công và ngay lập tức biến mình thành người hùng của Arsenal.

Chứng kiến khoảnh khắc đó, Glenn Murray – cựu chân sút gắn bó nhiều năm với Crystal Palace – đã dành sự thừa nhận đặc biệt cho Kepa. Bình luận trên Sky Sports, ông cho rằng đây là tình huống mang tính quyết định của toàn bộ trận đấu.

Theo Murray, Kepa không cần phải làm điều gì quá phức tạp. Điều quan trọng nhất là sự phán đoán và bản lĩnh trong thời khắc then chốt. Ông nhận định rằng chỉ một cú đổ người đúng hướng cũng đủ để chấm dứt hy vọng của Palace và mở toang cánh cửa bán kết cho Arsenal.

Cựu tiền đạo người Anh cũng không giấu được sự tiếc nuối cho đội bóng cũ. Ông cho rằng Crystal Palace có quyền ngẩng cao đầu rời giải, bởi họ đã thi đấu với tinh thần và sự quyết tâm tối đa trong suốt 120 phút căng thẳng.

Dù phải dừng bước, Palace đã cho thấy họ không hề lép vế trước một Arsenal được đánh giá cao hơn. Sự khác biệt duy nhất, theo Murray, nằm ở khoảnh khắc xuất thần của thủ môn bên phía đội chủ nhà.

Với Arsenal, chiến thắng này mang ý nghĩa rất lớn. EFL Cup đang mở ra cơ hội rõ ràng để Pháo thủ hướng tới một danh hiệu, trong bối cảnh họ cũng nuôi tham vọng lớn tại Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi.

Trận chung kết EFL Cup mùa này dự kiến diễn ra tại Wembley vào giữa tháng 3. Trước mắt, Arsenal sẽ phải vượt qua thử thách không hề dễ dàng ở bán kết khi đối thủ của họ là Chelsea, tạo nên màn derby London căng thẳng theo thể thức hai lượt đi và về.

Ở cặp bán kết còn lại, Manchester City sẽ chạm trán Newcastle United. Khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal hiểu rằng những khoảnh khắc như pha cản phá của Kepa có thể chính là chìa khóa mở ra vinh quang mà họ đang theo đuổi.